ارتفاع أسعار الوقود في 3 دول خليجية

عادل الحربي (صدى):

ارتفعت أسعار الوقود المحلية لشهر فبراير، في 3 دول خليجية ” الإمارات، عمان ، وقطر ” مقارنة بشهر يناير الماضي؛ وذلك اعتمادًا على تغيرات أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

حيث سجل ” بنزين 95 ” في الإمارات 2.36 درهم، وفي عمان 0.218 ريال، وفي قطر 1.90 ريال، كما بلغ ” بنزين 91 ” في الإمارات 2.17 درهم، وعمان 0.207 ريال، وقطر 1.85 ريال.

ووصل سعر الديزل في الإمارات 2.49 درهم، وفي عمان 0.244 ريال، وسجل في قطر 1.85 ريال.

يُذكر أن أسعار الوقود تُحتسب تبعًا للسعر العالمي للنفط، والذي يتم تعديل أسعار المشتقات المحلية كل شهر وفقًا له.