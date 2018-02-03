15 مليون أمريكي بإجازة مرضية الإثنين المقبل بسب مباراة ” سوبربول “

ماجد محمد(صدى):

سيشهد العالم الإثنين المقبل الموافق 5 فبراير، المباراة النهائية، في دوري كرة القدم الأمريكية ” فوتبول ” المعروفة بـ ” سوبر بول ” ؛ لذا ستبدو المكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة فارغة قليلاً، حيث تعد هذه المباراة أكبر مناسبة رياضية في الولايات المتحدة، وهي أيضاً ثاني أكبر فرصة للاحتفال بعد يوم الشكر.

ويجدر الإشارة إلى أن، معهد القوى العاملة بمؤسسة ” كرونوس وموسينكس ” ، استطلاعًا جديدًا، توقع أن نحو 15 مليون أمريكي، يخططون لمشاهدة مباراة ” السوبر بول ” ؛ فبحسب دراسة فإن واحدًا من بين كل 5 أمريكيين، قال إنه يفضل أخذ عطلة يوم ” السوبر بول ” .

يُذكر أن 25% من الموظفين يتصلون في الغالب، بأرباب أعمالهم لتبليغهم بمرضهم، وسبب المرض الأكثر شيوعاً هو الحمّى ووجود التهاب في الحلق وصداع قوي.