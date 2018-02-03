بالصور.. تايكوندو الشباب يستحوذ على بطولة الجماعي

محمد السعران(صدى):

بمشاركة 14 فريقاً اقيمت منافسات بطولة المملكة المفتوحة للفرق الجماعي للتايكوندو ” للدرجة الأولى ” وذلك بنادي الحي بثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم بالرياض بحضور رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد العمري وعضو مجلس إدارة الاتحاد محمد الوبران ومدير الاتحاد سامي الطلب .

وقد آلت النتيجة بتتويج نادي الشباب بلقب البطولة ومدرسة الشباب في الوصافة ونادي الوحدة ثالثاً ونادي الفتح رابعاً ونال لاعب الفتح سجاد اليوسف على لقب أفضل لاعب في البطولة نظير المستوى القتالي الذي قدّمه وحقق نادي أبها لقب الفريق المثالي .

وقد أشاد العميد الركن شداد العمري بالمستوى الفني الذي ظهرت به الفرق المشاركة وخاصة في الأدوار النهائية موجها شكره لادارة نادي الحي بثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم على استضافة البطولة ولمكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الرياض ولكافة المشاركين من لجان وحكام وأندية .