الإمارات تدشن أول قمر صناعي عربي ” خليفة سات “

أبو ظبي(صدى):

فَعل نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، أول قمر صناعي عربي من نوعه ” خليفة سات ” ، مدشنًا دخول الإمارات إلى عصر التصنيع الفضائي الكامل رسميًا.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذا القمر تم تصنيعه بواسطة فريق هندسي إماراتي بنسبة 100% بدون أي دعم خارجي أجنبي.

وأوضح أن قطاع التصنيع الفضائي سيواصل نموه، قائلًا ” وجهنا بتصنيع أقمار صناعية بدقة أعلى .. شبابنا أثبتوا قدرة وكفاءة ورجولة في ميدان التصنيع الفضائي .. وسيشكلون مع زملائهم من العلماء والباحثين نواة لمستقبل علمي عربي راسخ “.

ومن المقرر إطلاق ” خليفة سات ” إلى الفضاء الخارجي خلال وقت لاحق من العام الجاري عقب الانتهاء من إجراء سلسلة تجارب الإطلاق.