طالب سعودي يحصد المركز الرابع في الكيمياء بـ ” تايوان “

نايف السالم(صدى):

أحرز الطالب عبد العزيز الشهراني، من ثانوية ” أبها ” الأولى، المركز الرابع في مجال الكيمياء، وذلك ضمن منافسات المعرض الدولي للعلوم، بـ ” تايوان ” ” Tisf 2018 ” ، وذلك عن مشروعه ” أكسيد الجرافين المستدام لدعم محفزات الروثينيوم لتحسين فعالية عملية نزع الكبريت المهدرج للثايوفين ” .

وفي هذا السياق، قدم المدير العام للتعليم بمنطقة ” عسير ” ، جلوي آل كركمان، التهنئة لـ ” الشهراني ” ومدرسته وأسرته، مثمّناً في الوقت نفسه، الجهود المبذولة من الجهات كافة لقاء ما تحقق.

كما أشار إلى أن هذا الإنجاز، يُضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حقّقتها الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على المستوى المحلي الخليجي والعربي والعالمي.