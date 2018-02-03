تقرير أمريكي: السعودية تحتل المركز الثاني في ضم السوريين

علي القحطاني (صدى):

أعلن إحدى التقارير الصادرة عن مركز ” Pew ” الأمريكي للأبحاث والدراسات،عن حصول المملكة على المركز الثاني في استضافة السوريين، وذلك بالنسبة لترتيب الدول التي تستضيف نحو 15 مليون سوري، الموزعين بشكل قسرى حول العالم، فيما أتضح هذا من خلال عدة تقارير دولية أخرى.

وكشف التقرير عن أبرز الدول المستضيفة للسوريين، حيث تقع تركيا في المركز الأول في ضمها لـ 3.4 ملايين سوري، ثم تأتي السعودية في المركز الثاني بضمها لـ 2.5 مليون منهم، بينما ضمت ألمانيا 500 ألفاً من هؤلاء اللاجئين السوريين.

يذكر أنه كانت قد رصدت عدة تقارير أمريكية المصدر، تزايد أعداد اللاجئين السوريين الموزعين قسراً حول العالم، وذلك جراء الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا خلال السنوات السبع الماضية.