3 اريتريين و60 يمينيا و6 هنود على قائمة الإرهاب

نايف السالم(صدى):

دخل ” الإريتريين ” منذ الخميس الموافق 11 يناير، قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، للمرة الأولى بعد الإطاحة بمتهم واحد، إلا أن الأجهزة الأمنية بعد 4 أيام من الإطاحة بالأول أسقطت الثاني؛ لتتمكن من ضبط الثالث والأخير يوم السبت الماضي، كما تمت الإطاحة بـ 60 يمنيًا خلال العام الحالي.

وتمت الإطاحة بـ 6 من الهنود بالقوائم، منذ بداية العام الهجري الجديد، أولهم في الخامس من صفر الماضي، وفي 12 صفر تمت الإطاحة بهندي آخر، وثاني أيام ربيع الأول قبض على هندي جديد، وبعدها بثلاثة أيام انضم هندي آخر للقوائم، وبعد يومين دخل المتهم الخامس من الهند خلال العام الحالي، وبعده بشهر وتحديدا في السابع من ربيع الآخر تمت الإطاحة بهندي جديد، ويوم الثلاثاء الماضي كان آخر المقبوض عليهم من الهنود خلال العام الحالي.

ويأتي في ثاني قائمة الأجانب الأكثر وجودًا في قوائم الإرهاب بالمملكة، السوريون، حيت استطاعت الأجهزة الأمنية الإطاحة بـ 22 سوريًا جديدًا خلال العام الحالي، فيما تصدر اليمنيون القائمة بـ326 موقوفًا، بعدما تمت الإطاحة بـ60 منهم خلال العام الحالي، وكان آخرهم المتهم المقبوض عليه يوم 12 جمادى الأولى المنصرم قوائم الإرهاب منذ بداية العام.