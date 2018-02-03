بعد فضحه على التواصل الاجتماعي.. الإطاحة بسارق ” محل العارضة “

تركي السالم(صدى):

أطاحت شرطة محافظة العارضة التابعة لشرطة منطقة جازان، اليوم السبت، بشخص سرق مبلغ مالي من أحد المحلات التجارية تحت تهديد السلاح بالعارضة.

وأكدت مصادر أن الفرق الأمنية كثفت جهودها في البحث عن اللص وتعرفت على هويته وبياناته الشخصية، ثم تمكنت من القبض عليه سريعًا وإيداعه في قسم التوقيف، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيق معه.

وكان انتشر مقطع فيديو للسارق على مواقع التواصل الاجتماعي، سجلته كاميرا المحل والذي ظهر خلاله عند دخوله محل تجاري بالعارضة حاملًا سكين هدد به البائع، ليقوم بسرقة مبلغ مالي من الخزينة ويلوذ بالفرار.