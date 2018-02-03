” أطباء ” : حمامات المياه المعدنية الحارة مفيدة لمرضى الروماتيزم والصدفية

برلين(صدى):

أشار أندرياس ميشالسين، أحد أساتذة الطب، إلى وجود فوائد صحية عديدة لحمامات المياة المعدنية الحارة، واستخدامها في علاج العديد من الأمراض.

حيث أكد ” ميشالسين ” على التأثيرات الإيجابية التي تتمتع بها هذه الحمامات الحرارية على الصحة، حيث تساعد الحمامات التي تحتوي على مادة الكبريت في تخفيف متاعب مرضى الروماتيزم والتهاب المفاصل، كما تساعد الحمامات التي يوجد بها ” الملح ” في تخفيف متاعب مرضى الحساسية ومرضى الصدفية.

وحذر ” ميشالسين ” مرضى القلب من الذهاب للحمامات الحرارية، قبل استشارة الطبيب المعالج، حيث أن ضغط الماء والحرارة يؤثران على الأوعية الدموية، ويتسببان في إجهاد القلب.

كما لفت كبير الأطباء بقسم الطب البديل بمستشفى إيمانويل بالعاصمة الألمانية برلين، إلى أنه لابد ألا تزيد مدة الحمام عن 20 إلى 30 دقيقة، وذلك لعدم إجهاد الجسم بسبب الحرارة الشديدة.