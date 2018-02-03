جامعة الطائف و ” الأعلى للقضاء ” يبحثان تمكين خريجي ” الشريعة والأنظمة ” من العمل القضائي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بحث مدير جامعة الطائف الدكتور حسام عبدالوهاب زمان أمس مع معالي عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور مشعل سعد آل عسكر، التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والجامعة، لبحث تمكين خريجي كلية الشريعة والأنظمة من العمل في السلك الفضائي.

وبين الدكتور آل عسكر, أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل وفق رؤية استراتيجية لزيادة أعداد المرشحين لتولي منصب القضاء، طبقاً لمعايير وشروط نظامية، وذلك لسد احتياجات المحاكم.

بدوره، أكد مدير جامعة الطائف, اهتمام القيادة الرشيدة بمخرجات الجامعات السعودية وتوافقها مع احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات، في ظل ما تشهده المملكة من تطور في المجالات كافة، وبما يتفق مع رؤية المملكة 2030, مبينا أن الجامعة أطلقت العام الماضي مشروعاً للتحول البرامجي في جميع التخصصات، منها برامج كلية الشريعة والأنظمة، وذلك بهدف تحسين وتجويد وتطوير تلك البرامج لتعزيز القيم والمهارات الأساسية للطلبة، وتطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، لربطها بالوظيفة الملائمة من أجل تلبية متطلبات التنمية.

فيما استعرض, عميد كلية الشريعة والأنظمة الدكتور عبدالله بن عبيد النفاعي، البرامج والخطط التي تقدمها الكلية، وبالأخص برامج قسم الشريعة، مشيراً إلى توافق هذه البرامج مع معايير هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي، ومعايير الجودة المتعارف عليها.

وأكد الدكتور النفاعي أن برامج كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف تخضع بشكل مستمر للتطوير بما يتوافق مع الثوابت الشرعية، لافتاً إلى اشتمالها تدريبات عملية وتطبيقية في المحكمة الافتراضية بالكلية وخارجها، مما يسهم في تمكين خريجيها من الالتحاق بالسلك القضائي.

إلى ذلك، زار الدكتور آل عسكر مقر كلية الشريعة والأنظمة، برفقة عميد الكلية، واجتمعا مع وكيل الكلية الدكتور حاتم القرشي، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، واطلع على أقسام وخطط وبرامج الكلية, مشيداً معاليه بما تقدمه كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف من مخرجات نوعية ومتميزة، تستفيد منها الجهات العدلية والقضائية.