” مرسيدس” تعلن عن سيارتها الجديدة ” A-Class 2019 “

عادل الحربي (صدى):

كشفت شركة ” مرسيدس ” عن سيارتها الجديدة كليًا ” A-Class 2019 ” ، التي ظهرت ضمن حدث خاص بالعاصمة الهولندية ” أمستردام ” ؛ وذلك قبل إطلاقها بمعرض ” جنيف ” للسيارات، بمارس المقبل.

ويتضح من تصميم السيارة، أنها من الداخل مقصورة أكثر اتساعًا من سابقتها، كما تبدو الشاشة العريضة التي تظهر العدادات ومؤشرات السيارة، إضافة للتحكم والترفيه، بالإضافة للإضاءة المحيطة ” اختياري ” مع ما يصل إلى 64 لونًا، وتبلغ سعة الأمتعة خلف المقاعد الخلفية 370 لترًا، أي أكثر من 29 لترًا من النموذج السابق.

كما تمتلك السيارة أحدث أنظمة مساعدة للقيادة؛ حيث تسمح أنظمة الرادار لها بالرؤية لما يصل لـ ٥٠٠ متر، وكذلك استفادت الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تنشئ علاقة عاطفية بين السائق والسيارة، وكذلك السائق والركاب.

يُذكر أنه من المنتظر، أن يكون هناك ثلاثة خيارات للمحرك عند الإطلاق، اثنان منها من البنزين – 163 حصانًا A200 ، أربع أسطوانات، 1.4 لتر، بخيارين ” ست سرعات يدوية، أو ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، أو 224 حصانًا A250 2.0 لتر ” ، والثالث من الديزل و A180d 1.5 لتر مع 116 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات.