وفاة وإصابة 8 أشخاص في 5 حوادث منفصلة بمكة

نايف السالم(صدى):

وقفت فرق الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الجمعة، على 5 حوادث منفصلة في عدة مناطق بالعاصمة المقدسة، تنوعت بين حوادث طرق وحريق.

ونتج عن الـ5 حوادث 3 حالات وفاة وإصابة 5 أشخاص، بالإضافة إلى إخلاء ما يقارب من 20 شخصًا من بناية مكونة من ثلاثة طوابق تقع في حي الروابي، حيث ظهر في سقف الدور الثالث تصدعات؛ نتيجة تشييد دور رابع.

كما تمثل الحادث الثاني في نشوب حريق في منزل شعبي مكون من دور واحد في حي الروابي، ونتج عنه إصالة رجل وامراة و3 أطفال بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى.

واشتملت الـ5 حوادث على حادثين سير إحداهما في محافظة الطائف والذي نتج عنه وفاة رجلين، والآخر في محافظة الجموم ونتج عنه وفاة امرأة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج جميع الحالات المحتجزة.

وتمثل الحادث الخامس في انقلاب صهريج محمل بالغاز جنوب الأبواء على طريق جدة ينبع السريع في منطقة خالية من العمران، حيث تم تطويق المنطقة من قبل فرق” مدني رابغ “، ولم تشير الأجهزة عن تسرب غاز في محيط منطقة الحادث.