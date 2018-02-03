بالفيديو و الصور.. ” خادم الحرمين ” لـ أصغر معلق هجن: أنت تمثل السعودية داخليا وخارجيا

نايف السالم(صدى):

أعرب ” علي فالح دبشي بن مظهر البلوي ” ، أصغر معلق هجن في الخليج، والذي يبلغ من العمر 15 عاماً، عن سعادته العارمة بالحديث الذي دار بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وذلك خلال سباق الهجن الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، أمس الخميس، وذلك خلال فاعليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

حيث أوضح ” البلوي ” تفاصيل الحديث فيقول: ” قال لي خادم الحرمين الشريفين: أنت تمثل السعودية داخلياً وخارجياً، وذلك أثناء تشرفي بالسلام عليه وعلى ولي عهده بعد نهاية الحفل.

كما فصح عما قاله له سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث قال له: ” أنت أخوي وراح أتابعك من الآن واستمر يا بطل ” ، حيث عبر ” البلوي ” عن امتنانه وفخره بهذه الكلمات التي اعتبرها وساماً على صدره وحافزاً له للاستمرار في التعليق.

كشف والطالب في الصف الثاني متوسط بتبوك، لـ”سبق” ما دار بينه وبين وولي عهده ـ حفظهما الله ـ أثناء تشرفه بالسلام عليهما

يذكر أنه قد تم اختيار ” البلوي ” للتعليق في مهرجان ” الملك عبد العزيز ” – والذي يعد أحد أكبر مهرجانات الإبل بالخليج – ضمن 20 معلقاً على مستوى الخليج.