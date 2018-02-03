على رأسهم كارلو آنشيلوتي.. 4 أسماء مرشحة لتدريب المنتخب الإيطالي

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر، إنه هنام 4 أسماء مرشحة؛ لتدريب المنتخب الإيطالي الأول، حدددهم روبيرتو فابريتشيني، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وتضمنت الأسماء المرشحة: ” كارلو آنشيلوتي، وآنطونيو كونتي، وكلاوديو رانييري، وروبيرتو مانشيني “.

وعصف بالمنتخب الإيطالي عدة مشكلات، على رأسها الخروج من تصفيات مونديال روسيا، كما استقال تافيكيو الرئيس السابق للاتحاد الإيطالي، بينما تمت إقالة جامبييرو فينتورا المدرب السابق للأتزوري من منصبة؛ على خلفية الفشل في الوصول للمونديال.