القوات الجوية الباكستانية تجري تجارب ناجحة على صواريخ جو ـ جو

إسلام آباد(صدى):

أعلنت القوات الجوية الباكستانية عن نجاحها في إجراء تجارب على صواريخ حديثة تم إطلاقها من الجو.

وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية اليوم, أن التجارب أجريت على صواريخ حديثة موجهة بالليزر، تم إطلاقها من المقاتلات الباكستانية ” جي أف 17 الرعد ” ، وأصابت أهداف جوية بسرعات مختلفة.

وأكد البيان أن جميع الصواريخ أصابت أهدافها بدقة عالية، وأن التجارب كانت ناجحة.

من جهته قال رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية المارشال سهيل أمان في تصريح له إن نجاح القوات الجوية في إجراء هذه التجارب يزيد من قدرات باكستان الدفاعية ضد أي مغامرة تستهدف أمن وسلامة الوطن.

وأضاف أن المقاتلات الباكستانية ” جي أف 17 ـ الرعد ” أصبحت مزودة بأحدث أنواع الصواريخ القادرة على إصابة أهدافها في الجو بدقة عالية .