مزارع هندية تستخدم ” مضادات حيوية ” لتسمين الدجاج

نيودلهي(صدى):

أوضحت مصادر أن هناك مزارع هندية، تستخدم نوعاً قوياً من المضادات الحيوية، في تسمين الدجاج، وسط مخاوف من تداعياتها على صحة المستهلكين حول العالم.

وذكر المصدر أن هناك أطنانًا من المضادات الحيوية، تستخدم في حالات الألم القصوى، يتم شحنها إلى الهند، كل عام، حيث يجري استخدامها دون وصفة طبية.

وفي السياق ذاته، أظهرت أحدى الدراسات، أن مئات الأطنان من مضادات ” كوليستين ” الحيوية، تم بيعها للهند؛ بغرض الاستخدام الحيواني، في تربية الدجاج على وجه الخصوص، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن هذه المضادات، ستصبح ذات نجاعة أقل مستقبلًا.

يُذكر أن الهند، تُعد من كبار مصدري المواد الغذائية، عالميًا، في الوقت الحالي، كما يبدي الخبراء قلقًا إزاء غياب تحرك صحي على المستوى العالمي؛ لضبط استخدام المضادات الحيوية.