تحذيرات من ألعاب الفيديو عبر الأنترنت.. تؤدي لاستغلال الأطفال جنسيا

نايف السالم(صدى):

انتقدت الدكتورة ميسون الدخيل عضو هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة جدة، الأسر التي تترك أطفالها على ألعاب الفيديو الموصلة بالأنترنت دون رقابة.

وأشارت ” الدخيل ” ، إلى أن تلك الألعاب تمثل خطرًا كبيرًا على الأطفال، مشيرة إلى أنه يوجد استغلال جنسي للأطفال عبر الأنترنت، قائلة: ” من أكثر أساليب استدراج الأطفال يكون عبر الألعاب المباشرة على الانترنت التي تسمح بالمحادثات “.

ولفت إلى أن الجناه يستغلون الأطفال وويهددونهم بأفشاء أسرارهم الشخصية، وإرهابهم؛ للحصول على ما يريدون.

وطالبت بأنشاء إدارة متخصصة بالمملكة؛ لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت، مشيرة لبأهمية توعية الأهالي لخطورة مثل تلك الألعاب .

يجدر الإشارة إلى أنه مؤخرًا تم إدراك اضطراب إدمان ألعاب الفيديو، ضمن قائمة الاضطرابات العقلية، بتوصية من منظمة الصحة العالمية.