” الخدمة المدنية ” : وظائف التعليم تعلن من خلال الجهة نفسها

علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن الوظائف في التعليم، من الوظائف الممكنة التي تُعلن من خلال الجهة نفسها، وتُشغل وفق الضوابط.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة حمد المنيف، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : الوظائف في التعليم من الوظائف المُمكنة، وإن ” التعليم ” هي التي تعلن وظائفها، وتشغلها وفق الضوابط والآلية المعتمدة لذلك، وغير الممكن أن تكون عن طريق وزارة الخدمة المدنية حتى يتم تمكينها في الفترة القادمة ” .

كما أشار ” المنيف ” إلى أن توجُّه الوزارة، كما أُعلن سابقًا، هو تمكين الجهات الحكومية من شغل وظائفها ” ، حيث يأتي ذلك ضمن توجه الوزارة؛ لتمكين الجهات الحكومية من إشغال وظائفها بالكفاءات الوطنية المناسبة مهنيًّا بما يتماشى مع ظروف وطبيعة عمل تلك الجهات.

يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية قد منحت مؤخرًا بعض الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها.