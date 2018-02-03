” العمل ” تتوعد ذوي الفتاة المحتجزة بالمنزل

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل و التنمية الاجتماعية عن تواصلها بالفعل مع حالة الفتاة التي تم احتجازها من قِبل ذويها ومنعها من الذهاب للعمل، حيث تم التوصل للحالة عن طريق وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض.

وتوعدت الوزارة ذوي الفتاة الذين منعوها من التوجه لعملها، بتحويلهم إلى الجهات المعنية وذلك لتطبيق النظام بحقهم.

كما أشار خالد أبا الخيل، المتحدث باسم ” وزارة العمل ” ، إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية للتدخل العاجل، وذلك لحمايتها هي و أخواتها من التعرض للإيذاء على يد ذويهم مرة أخرى.

جاء ذلك على خلفية طلب أحد المواطنين من المتحدث باسم الوزارة، التدخل لإنقاذ الفتاة، وذلك بعد أن قام أخوانها باحتجازها داخل المنزل ومنعها من التوجه لعملها الذي يعد مصدر الدخل الوحيد لها.