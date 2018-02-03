4 أعراض تدل على أن قلبك بخطر

متابعات(صدى):

يُعتبر القلب أحد أهم أعضاء الإنسان، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، فهو العضو المسئول عن ضخ الدم لكل أعضاء الجسم؛ لهذا فمن الضروري الحفاظ عليه ووقايته من الأمراض التي يمكن أن تصيبه؛ حتى لا ينهار جسد الإنسان.

وفي هذا السياق، يقدم ” صدى ” بعض الأعراض التي يعتبر حدوثها، إنذارًا بوجود مشكلة في القلب، حتى يتعامل معها المريض بشكل سريع.

بداية يجب عليك الحذر من الألم الذي تشعر فيه بالكتف والصدر، خاصة في الجانب الأيسر القريب من القلب؛ لأن ذلك يُعد مؤشر على حدوث أزمة قلبية، كذلك يُعتبر تورم الساقين والقدم علامة على مشكلة في القلب؛ لأنها تعني أن الدم لا يتدفق كما ينبغي.

كذلك ضرورة الحذر من عدم انتظام ضربات القلب، حيث يشير ذلك بحدوث نوبة قلبية وشيكة، بالإضافة إلى الشخير ومشكلات النوم كـ ” الأرق وارتفاع ضغط الدم ” ، يرتبط ارتباط مباشر بأمراض القلب.