تجاهل اختلاف الفتاوى باختلاف الزمن يؤدي للانحراف الفكري

عادل الحربي (صدى):

أوضح مركز الحرب الفكرية، التابع لـ وزارةَ الدفاع بالمملكة، اليوم السبت، أنه عدم الإلمام بالشريعة قد يؤدي إلى الانحراف الفكري.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” : ” في طليعة أسباب الانحراف الفكري عدم الإلمام بقواعد الشريعة في فقه الأولويات والموازنات والمآلات، وتجاهل ضوابطها في اختلاف الفتاوى والأحكام بحسب اختلاف الزمان والمكان والعادات والأحوال، مع النقص الحاد في القدرة على جمع النصوص والترجيح بينها ” بعد فهم مقاصدها ” ، وتنزيل الوقائع عليها “.