انطلاق قناة بديلة لـ ” mb pro ” لنقل المسابقات الرياضية المختلفة

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر، عن اقتراب انطلاق قناة سعودية جديدة خلال شهر فبراير الجاري؛ لبث كافة المسابقات الرياضية في المملكة.

وقالت المصادر إنه سيتم إطلاق القناة الرياضية بدعم من الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ؛ لتكون بديلًا عن mbc pro.

وأشارت إلى أنه تم رصد ميزانية ضخمة؛ للحصول على مجموعة مميزة من المحللين والمعلقين والمعدين والمراسلين، بالإضافة إلى سعي القناة للتعاون مع محللين أمثال أحمد شوبير من مصر، وعامر عبد الله من الإمارات.

وأوضحت المصادر أنه تم التوقيع مع تركي العجمة؛ ليتولى إدارة القناة، التي ستتخذ من الرياض مقرًا لها.