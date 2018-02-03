الليلة .. النصر يقابل أحد للتعويض

الرياض(صدى):

يستضيف نادي النصر صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة نظيره أحد، صاحب المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 15 نقطة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

الفريقان ذاقا مرارة الهزيمة في الأسبوع الماضي، أمام التعاون والاتحاد. إدارة النصر على إثر الهزيمة من السكري قامت بإقالة المدرب الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، وعينت بدلا منه الكرواتي كروسلاف يورسيتش. النصر نجح أيضا في استقدام عدة عناصر مؤثرة مثل التونسي فرجاني ساسي، والكونغولي كابانغا، والجزائري جابو، وأنهت الارتباط بحسام غالي وجيبور وسعد لكرو، وشايع سراحيلي.

المدرب الجديد يريد بداية جيدة وحصد الثلاث نقاط، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق عنيد يجيد اللعب خارج ملعبه. فريق أحد لم يكن يستحق الخسارة أبدا أمام الاتحاد في الجولة الماضية ؛ نظير الأداء الراقي الذي قدمه لاعبوه.