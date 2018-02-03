توفر وظائف نسائية بمركز استشارات في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن أحد مراكز الاستشارات المتواجد بالعاصمة الرياض، عن عدد من الوظائف المتاحة، حيث أشار لحاجته في تشغيل موظفات استقبال من النساء، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والمميزات، والتي جاءت كالتالي:

أولاً: الوظائف للسعوديات فقط.

ثانياً: المؤهل المطلوب: ثانوي على الاقل.

ثالثاً: تشترط في المتقدمات اللباقة في التعامل مع العملاء.

رابعاً: حسن المظهر.

خامساً: القدرة على تحمل ضغط العمل.

سادساً: التعاون ضمن فريق العمل.

كما ذكر المركز المزايا المتوفرة بتلك الوظائف وهي:

– تحصل الموظفات على راتب يتراوح ما بين 3000 و 3500 ريال.

– تستفيد الموظفات من التأمين الطبي.

وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبات في العمل، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية لهن بعنوان الوظيفة عبر البريد الإلكتروني التالي:هنا