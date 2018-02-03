توفر وظائف نسائية بمركز استشارات في الرياض
أعلن أحد مراكز الاستشارات المتواجد بالعاصمة الرياض، عن عدد من الوظائف المتاحة، حيث أشار لحاجته في تشغيل موظفات استقبال من النساء، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والمميزات، والتي جاءت كالتالي:
أولاً: الوظائف للسعوديات فقط.
ثانياً: المؤهل المطلوب: ثانوي على الاقل.
ثالثاً: تشترط في المتقدمات اللباقة في التعامل مع العملاء.
رابعاً: حسن المظهر.
خامساً: القدرة على تحمل ضغط العمل.
سادساً: التعاون ضمن فريق العمل.
كما ذكر المركز المزايا المتوفرة بتلك الوظائف وهي:
– تحصل الموظفات على راتب يتراوح ما بين 3000 و 3500 ريال.
– تستفيد الموظفات من التأمين الطبي.
وذلك على أن يتم التقديم من قِبل الراغبات في العمل، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية لهن بعنوان الوظيفة عبر البريد الإلكتروني التالي:هنا
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