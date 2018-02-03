الاصابات تقلق مدرب واتفورد قبل لقاء تشيلسي

ماجد محمد(صدى):

ذكر خابي غارسيا مدرب واتفورد إنه سيؤخر قراره باستبعاد أو ضم توم كليفرلي لاعب الوسط إلى التشكيلة التي ستواجه تشيلسي صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الإثنين.

وخرج كليفرلي مصاباً في التعادل دون أهداف مع ستوك سيتي الأربعاء الماضي، بعد تفاقم إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها أمام ساوثامبتون في الشهر الماضي.

وشارك اللاعب البالغ عمره 28 عاماً في 23 مباراة هذا الموسم وأحرز هدفاً وحيداً وأكد غارسيا عدم مشاركة الحارس أوريليو غوميز ” الظهر ” والمدافعين كريغ كاثكارت ” الركبة ” ويونس قابول ” القدم ” في المباراة.