” التجارة ” تحذر من شراء السلع عبر مواقع التواصل

علي القحطاني (صدى):

قامت وزارة التجارة و الاستثمار بالتحذير من شراء السلع دون معرفة مصدرها، حيث دعت الوزارة المستھلكین لتوخي الحذر من شراء السلع من الحسابات المجھولة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لوجود احتمالات كبيرة لكون هذه السلع مغشوشة أو مقلدة.

حيث شدد عبد الرحمن الحسین، المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار، على ضرورة التأكد من امتلاك المتجر سجلاً تجارياً، من قِبل المستهلكين، وذلك من خلال موقع الوزارة ذاتها أو من خلال خدمة ” معروف ” ، والتي تضم أكثر من 13 ألف متجر إلكتروني، والتي تتیح الاطّلاع على تقییم الجمھور لهذه المتاجر، وكذلك على بیاناتھا الكاملة من الوزارة.

فيما أشار ” الحسين ” إلى أن المستھلك يتحمل مسؤولیة ما يقوم به من مجازفة، وذلك حين يقدم على شراء سلعة دون التأكد من الجهة التي تطرحها للبيع.