بالصور.. إغلاق مستودع غذائي مخالف للاشتراطات في نجران

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت أمانة منطقة نجران، اليوم السبت، إغلاق أحد المستودعات التابعة لأحد الأسواق المركزية الشهرية، ويختص بتخزين المواد الغذائية، في حي الأمير مشعل.

وأوضحت الأمانة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنه تم ضبط عدد من المخالفات الصحية في المستودع، والمتمثلة في سوء التخزين ووجود مواد منهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى خلط المواد الغذائية بالمنظفات.

وأضافت أن المستودع كان يعاني من سوء الأرضيات وعدم تخصيص مكان معين للرجيع، حيث يتم وضعها في جميع أنحاء المستودع وخلطها مع المواد الصالحة للاستهلاك.