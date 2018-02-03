” دروب ” يقدم 109 دورة إلكترونية بعدد من التخصصات المختلفة

عادل الحربي (صدى):

أعلن برنامج ” دروب ” بصندوق الموارد البشرية ” هدف ” ، تقديم دورات وبرامج مختلفة عن بعد، للمواطنين والمواطنات كافة؛ لأجل زيادة مهارتهم المختلفة، من خلال التدريب على عدد من التخصصات خلال 109 دورات إلكترونية.

وتشمل هذه الدورات، التخصصات الآتية ” الإدارة والأعمال – التخطيط المهني – الصحة – خدمات التوظيف – المهارات الشخصية – اللغة – المال والاقتصاد ” ، وغيرهم من التخصصات الهامة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إلى أنه في ظل التقدم والتطور المتسارع الذي يشهده عالم المعرفة وتقنية المعلومات والاتصالات في هذا العصر؛ أصبحت الحاجة ملحة؛ لتهيئة وإعداد مجتمع معرفي قادر على الإبداع والتجديد.

يُذكر أن منصة ” دروب ” للتدريب الإلكتروني، تجسد اهتمام وحرص المنظومة على الاستثمار في رأس المال البشري، المتمثل في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وتزوديهم بالمهارات، التي تتلاءم مع احتياجات المنشآت وأصحاب الأعمال.