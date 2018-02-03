الإسكان: آلية جديدة لتسجيل المطلقات والأرامل من غير أبناء في القوائم

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، عن إعداد آلية جديدة لتسجيل المطلقات والأرامل من غير أبناء في قوائم الوزارة، لافته إلى أن برنامج ” إسكان ” موجه للأسر المكونة من 2 أو أكثر.

وأوضحت الوزارة أن التخصيص يتم وفقصا لمعاييرة عدة منها، عمر المتقدم، عدد أفراد الأسرة، الحالة الصحية للمتقدم وأسرته، وأسبقية التقديم.

وأشارت إلى بدء استقطاع أقساط الوحدات المباعة على الخارطة بعد توقيع العقود، على أن يتم التسليم خلال 3 سنوات، لافته إلى أنه في حالة رفض البعض للمنتج تقدم من يليه من على قوائم الانتظار.