مكة تحتل المركز الأول في عدد حالات الطلاق.. والباحة الأقل

نايف السالم(صدى):

تجاوز عدد المتزوجات في سن 15 إلى 19 سنة بالمملكة، 870 ألف حالة، بينما ترملن 298 فتاة ، وتطلق 896 فتاة من بين عدد المتزوجات، وفقًا لاحصائيات الهيئة العامة للإحصاء.

وكشف مصدر بالهيئة عن احتلال مكة المكرمة المركز الأول بين المناطق الأكثر في عدد النساء المتزوجات، والذي بلغ 895433 حالة، وعلى جانب أخر كانت المنطقة الأولى أيضًا في عدد حالات الطلاق بعدد 49789 إمرأة.

واحتلت الرياض المركز الثاني بعدد 891118 إمرأة، لتأتي منطقة الحدود الشمالية الأقل في عدد حالات زواج السيدات والتي سجلت 54287 إمرأة.

وسجلت الرياض 35628 حالة طلاق، لتأتي بعد مكة المكرمة، بينما بلغ عدد الطلاق في الباحة 11638 إمرأة.