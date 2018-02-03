التأمينات: خصخصة المؤسسات الحكومية تزيد أعباء إضافية على النظام
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، على زيادة أعباء إضافية على نظام التأمينات جراء خصخصة المؤسسات الحكومية؛ حيث سينتقل الكثير من الموظفين إلى نظام التامينات.
وأوضحت المؤسسة أن نظام التأمينات ممول جزئيًا ولا تكفي بنيته التمويلية لكافة المنافع، لافته إلى أنها تعمل على تخصيص مبلغ مستقطع سنويًا من الميزانية العامة للدولة يكافي المبلغ الإضافب المتوقع دفعه من المؤسسة جراء زيادة الحد الأدنى للمعاش.
كما أشارت إلى أن الأموال المتوفرة لديها ليست فوائض مالية يمكن تقديمها على شكل ميزات، إنما هي حقوق مؤجلة للمشتركين.
جنوبيه[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 49 دقيقة
احسن
جنوبيه[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 48 دقيقة
احسن مااحد يبغى الخصخصه
عبدالله[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 46 دقيقة
أيضا الكثير من المتقاعدين يعانون من رواتب تقاعد التأمينات يتقاضون مرتبات ضئيله جدا
1983ريال ألف وتسعمائة ريال فقط أي أن سائق خاص أجنبي يتقاضا أكثر من مرتب المتقاعد
رااايق[ عدد التعليقات: 3610 ] نشر منذ 30 دقيقة
لعبة **************