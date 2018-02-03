الموظفون على رأس العمل لا يمكنهم الاستفادة من برنامج حافز

علي القحطاني (صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الموظفين على رأس العمل لا يمكنهم الاستفادة من برنامج حافز الذي يمنح 2000 ريال شهريًا للعاطلين لمدة عام.

و دعت الوزارة المدارس الأهلية إلى الالتزام بالحد الأدنى لراتب المعلم، وهو 5600 ريال بعد انتهاء فترة الدعم المقدرة بـ60 شهرًا.

كما أوضحت الوزارة أن برنامج دروب شامل يبدأ بتقديم دورات تعليم إلكترونية، مرورًا بالحصول على شهادات معترف بها من كبرى الشركات؛ لمنح الأولوية للمستفيد منها في التوظيف المباشر.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف التقديم لبرنامج مكافأة الجدية للعمل الذي يهدف إلى تحفيز الباحثين عن عمل من المسجلين في حافز، اعتبارًا من 19 يناير الماضي؛ لسرعة الالتحاق بالوظيفة والاستمرار لها.