البنتاجون يكشف دور إيران الإرهابي في اليمن ومساعدتها للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكد المتحدّث باسم البنتاجون الأدريان رانكين غالاوي، اليوم السبت، على دعم الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة.

وأوضح ” غالاوي ” أن دور إيران في اليمن يتمثل في نشر الأسلحة المضادة للسفن المهددة لحرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.

وأضاف أن إيران تعمل على تهديد الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، من خلال تزويد مليشيا الحوثي الإرهابية بالمساعدات التقنية والألغام البحرية والقوارب المتفجرة.