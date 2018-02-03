أبرزها قيادة السيارة وحضور المباريات.. شروط جديدة للفتيات في عقد الزواج
رصد عدد من المأذونين شروط وصفت بالغربية تضعها الفتيات قبل عقد القران لا ترقى للتسجيل بعقود الزواج، جاء أبرزها حضور المباريات التي تقام في الملاعب.
وأوضح مأذون أن هناك عروس أصرت على حضور المباريات التي تقام في الملاعب، وعدم منعها من زيارة أقاربها والمبيت عند أخواتها، وطلبت أخرى عدم منعها من الترويج لبضاعتها عبر مواقع التواصل، فيما طلبت ثالثة من زوجها عدم سؤالها عن كلمة السر الخاصة بجوالها.
بينما رفضت زوجة صغيرة السن استغلالها لخدمة أهل زوجها التي ستسكن معهم وتمسكت بشقة منفصلة بعيدا عن بيت العائلة، وكشف أخر أن زوجة اشترطت منع زوجها من استخدام أو تفتيش جوالها، وبالمقابل طلب الزوج نفس الشرط من زوجته، ووافق الطرفان فورا.
ولم تقتصر الشروط على الأزواج والزوجات، بل تجاوزتها إلى الآباء والأمهات، حيث طلب والد زوجة الحصول على نصف راتب ابنته المعلمة للموافقة على زواجها، فيما اشترطت إحدى الأمهات المبيت 3 أيام بمنزل ابنتها العروس لمراعاتها بعد الزفاف.
الشاعر[ عدد التعليقات: 72 ] نشر منذ 1 ساعة
لايرضى بتلك الشروط الا اشباه الرجال
رشيد بومعيلف[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 54 دقيقة
اقسم بالله مهزله والحريم خلاص ماعاد فيه رادع يردعهم نهائيا والبيوت راح تنهار بسبب اعطاء الحريم حريه فرض افكارهم على الرجال واذا الرجال تكلم راحت الحرمه خلعته وضيعت بيتها وعيالها
رااايق[ عدد التعليقات: 3610 ] نشر منذ 35 دقيقة
أذا هذه شروطهم ****** من جد ما عندهم سالفة *****
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2106 ] نشر منذ 32 دقيقة
اللي تشترط مثل هذي الشروط
ماتنفع تكون زوجة اصلا ..
خالد[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 26 دقيقة
مع هذي الشروط اعتقد بيكون عدد العوانس كثير اجل تبي تروح تسربت في الشوارع الى الفجر وكل يوم وهي في ملعب هذي ماهي زوجه خلها تخيس عند امها افضل
تعليق[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 23 دقيقة
ايوا احسن شروط ماشفنا الا الزفارة بعد الزواج