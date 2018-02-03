” قرقاش ” يصف مواقف قطر بالمرتبكة.. ويؤكد: لا مصالحة قبل تغيير سياستها

طلال الضوي(صدى):

انتقد وزيرالدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، اليوم السبت، اتجاه قطر إلى أمريكا وغيرها من دول الغرب؛ لمساعدتها على إنهاء أزمتها، وإجبار الدول المقاطعة على مصالحة قطر دون أن تتنازل عن انتهاكاتها.

وقال ” قرقاش” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” منطق المرتبك الغريب والأعوج يقول للقوى الكبرى إغصبوا جيراني الأكبر الذين تضرروا من سياساتي أن يصالحوني دون أن أغيّر توجهي أو أتغير “.

وتابع: ” أوهام المؤتمرات الصحفية وصدى مراكز البحوث وحلم الإتصال الهاتفي لن تغيّر من حقيقة أن بناء الجسور أساسه أن تمتنع عن إضرار جيرانك، لا أن تستمر في أذاك وتتوقع منهم الصفح “.