ضبط 407 مخالفة في مختلف مناطق المملكة بيوم واحد

علي القحطاني(صدى):

في إطار الحملة الميدانية الحادية عشر التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، تم ضبط 407 مركبة مخالفة للأنظمة بوقوفها في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس الجمعة.

وتم سحب المركبات التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ،وإحالة المخالفين إلى الهيئات المرورية لتطبيق النظام بحقهم.

وأكدت الإدارات على تطبيق الأنظمة على المخالفين دون استثناء، داعية الجميع إلى التعاون مع المرور والوقوف في الأماكن المخصصة لهم بعيدًا عن مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.