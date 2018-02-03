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ركن ” التراث الشعبي ” يجذب الأنظار في معرض القاهرة للكتاب

ركن ” التراث الشعبي ” يجذب الأنظار في معرض القاهرة للكتاب
القاهرة(صدى):

جذب ركن التراث الشعبي السعودي زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، فهو فرصة للإطلاع على التراث الحضاري التاريخي للمملكة.

ويشارك الركن في جناح المملكة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 49، ويشمل مجسماً لمبنى قصر الحكم في الدرعية ومساكنها القديمة.

كما تم عرض عدد من الملابس القديمة الخاصة بالرجال والنساء والأطفال التي تعكس الهوية السعودية.

وتضمن أيضًا صور لقوافل الحج القديمة وقوافل البضائع، إضافة إلى عرض عدد من الأطباق بأنواعها المختلفة المصنوعة من زعف النخيل فضلاً عن عرض عدد من المأكولات القديمة.

 


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