قتلا شقيقهما لتناوله ” كاب كيك ” دون إذن

واشنطن(صدى):

قامت أختان بأمريكا بمهاجمة أخاهما البالغ من العمر 3 سنوات بعصا البيسبول لسرقته قطعة من حلوى الكاب كيك، دون إذن، فأردياه قتيلا.

وتفصيلا كان الطفل قد تسلل نحو الكيك المخبوز في المطبخ، عندما كان شقيقاته جليندريا ولاشيرلي موريس، جليسات بالمنزل، مما دفعهما إلى ضرب أخيهما بعصا البيسبول حتى الموت.

ووجدت الشرطة الطفل مصابا بضربات مميتة في رأسه وجذعه.

ووجهت لهما تهمة ارتكاب جريمة قتل العمد، والتي تعد واحدة من الاعتداءات العنيفة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية.