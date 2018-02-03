بالفيديو..هطول الأمطار بشوارع بيش

نايف السالم(صدى):

التقط أحد المواطنون فيديو ،يوضح سقوط الأمطار بمحافظة بيش، اليوم السبت، وظهرت الشوارع غارقة بالمياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” الشرقية ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ”.

فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات ” جازان ، عسير ، الباحة ، نجران “