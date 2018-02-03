تفاصيل اللقاء بين إمام المسجد الحرام والرئيس التونسي

حمود العنزي (صدى):

التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي،أمس الجمعة، و الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي، بقصر قرطاج.

وأكد الرئيس التونسي على أهمية زيارة إمام المسجد الحرام في تدعيم علاقات الأخوة القائمة بين تونس والمملكة.

وثمن السبسي التعاون الوثيق بين البلدين في العديد من المجالات، معربا عن تقديره لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعزيز التعاون الثنائي.

و نقل الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إلى الرئيس التونسي تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ،وعلماء المسجد الحرام وتمنياتهم لتونس وشعبها بتحقيق مزيد من التقدم والاستقرار.

وأكد على أهمية تونس ومكانتها وتأثيرها فى العالم الإسلامي وبما تزخر به من معالم حضارية إسلامية ، وأكد الحرص على المزيد من تعزيز التعاون بين البلدين خاصة فى مجال الشؤون الدينية.