أربعيني يسافر بتذكرة طيران يعود تاريخها إلى 1998

واشنطن(صدى):

سافر رجل أربعيني أمريكي عبر رحلة جوية إلى ولاية أخرى بتذكرة قام بدفع ثمنها منذ 19 عامًا،بعدما عثر عليها في صندوق قديم.

ووافقت شركة طيران ” يونايتد إيرلاينز ” الأمريكية على تذكرة للسفر عبر إحدى رحلاتها الجوية، بديلًا لتذكرته القديمة التي حجزها منذ 19 سنة.

يذكر أن المسافر جون ووكر عثر على التذكرة القديمة، التي يعود تاريخها إلى عام 1998، في صندوق تحت فراشه.