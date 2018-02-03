أربعيني يسافر بتذكرة طيران يعود تاريخها إلى 1998
سافر رجل أربعيني أمريكي عبر رحلة جوية إلى ولاية أخرى بتذكرة قام بدفع ثمنها منذ 19 عامًا،بعدما عثر عليها في صندوق قديم.
ووافقت شركة طيران ” يونايتد إيرلاينز ” الأمريكية على تذكرة للسفر عبر إحدى رحلاتها الجوية، بديلًا لتذكرته القديمة التي حجزها منذ 19 سنة.
يذكر أن المسافر جون ووكر عثر على التذكرة القديمة، التي يعود تاريخها إلى عام 1998، في صندوق تحت فراشه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26432 ] نشر منذ 1 ساعة
وأحنا للأسف
تجي تبحث عن سًجلات من 1999م ومادون
معد تلقاها
تم أتلافها🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26432 ] نشر منذ 1 ساعة
عفوآ هجري!