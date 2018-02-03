توقعات الأرصاد لطقس السبت

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ” الشرقية ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ” فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات ” جازان ، عسير ، الباحة ، نجران “.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج .