تقرير دولي يكشف الدول الأكثر فسادًا بالترتيب

واشنطن(صدى):

أظهر تقرير دولي جديد بعنوان ” مؤشر السرية المالية.. نتائج 2018″ ،أن سويسرا والولايات المتحدة هما أكثر دولتين فسادا في العالم، لتحتل سويسرا المركز الأول وتليها الولايات المتحدة في المركز الثاني.

وأوضح التقرير الذي نشرته شبكة العدالة الضريبية الدولية، المتكونة من تحالف من الباحثين والناشطين الذين يتشاركون القلق حول التهرب الضريبي والملاذات الضريبية، أن جزر كيمان جاءت في المرتبة الثالثة، وخلفتها هونج كونج.

وذكر التقريررصدا لتدفقات الأموال والقوانين المطبقة في هذه الدول والتي تحقق نوعا من عدم الشفافية المالية وتوفير الحماية للأثرياء ،والتسامح مع الطبقات العليا فيما يتعلق بالضرائب، إضافة إلى استنزاف الدول الفقيرة ماديًا.

وتأتي سنغافورة في المرتبة الخامسة ،بينما جاءت لوكسمبورج وألمانيا في السادسة والسابعة على التوالي، وحلت تايوان في المرتبة الثامنة.