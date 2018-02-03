” فهد الطبية ” تطلق خدمة العيادات الطبية في 22 تخصص

علي القحطاني (صدى):

انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 ،ولرفع كفاءة مستوى الخدمات الطبية أطلقت مدينة الملك فهد الطبية خدمة العيادات الطبية الخاصة في 22 تخصصا ،بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين بالمدينة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بسام البريكان، أن تلك الفكرة تتيح الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين للاستفادة القصوى من الرعاية الصحية في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن العيادات الخاصة تعني بتقديم الخدمات الطبية المتخصصة لحاملي وثائق التأمين الطبي، ولطالبي الخدمات الخاصة.

وأكد أن تلك العيادات ستسهم في توفير خدمات تشخيصية وعلاجية عالية المستوى، من خلال كفاءات طبية من الاستشاريين والمتخصصين.

ولفت إلى أنه سيتم استقبال المرضى والمراجعين من الأحد إلى الخميس خلال الفترة المسائية، ضمن اختصاصات طبية متنوعة.