 ندوة المريبض تؤكد على متانة العلاقات السعودية الإماراتية

علي العنزي(صدى):

أقيمت ندوة المريبض بمنزل الشيخ سعود بن برجس المريبض بالرياض ،أمس الجمعة، بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين والكتاب والشعراء السعوديين والاماراتيين، للحديث عن العلاقات بين البلدين.

وشهدت الندوة نقاشات بين الضيوف والحاضرين بمختلف المواضيع اليومية والمشتركة بين المملكة والإمارات، ودور المرأة في المجتمع ووعي الشباب والوسطية.

وقال علي بن تميم ،مدير عام شركة أبو ظبي للإعلام، بأن شراكة السعودية والإمارات التاريخية هي باب عميق للأخوة والشراكة التي يصعب سردها بشكل مفصل ، وأن الشراكة بين البلدين تكشف عن أواصر العلاقات الوطيدة بين الامارات والمملكة.

بينما قال سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط سابقاً : ” إن مايتحدث به عن علاقة البلدين هي حقائق لا مجال فيها لتشكيك المشككين ولا لمحاولات عبث الحاقدين عن العلاقة الأخوية الراسخة والمصيرية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة “.

وأشار إلى أن التحالف بين المملكة والإمارات استراتيجيًا وليس تكتيكيا، موضحا أنه بعد وفاة الملك عبدالله وتولي الملك سلمان حفظه الله، شاعت بعض الأخبار المغرضة عن تزعزع العلاقات بين البلدين، وفي حينها قال الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الاماراتية: ” لم تمر لحظة على قوة العلاقات السعودية الاماراتية منذ انطلاقها كهذه اللحظة “.

وفي ختام الندوة تم تدشين معرض يتضمن صورًا تاريخية عن الإمارات والمملكة، وتجولوا داخل أروقته وشاهدوا معالم الإرث الحضاري المشترك بين البلدين.