مقاتلون مدعومون من تركيا يمثلون بجثة مقاتلة كردية

دمشق(صدى):

أعلنت قوات كردية في سوريا ، أمس الجمعة، أن مقاتلين مدعومين من تركيا قاموا بالتمثيل بجثة المقاتلة الكردية بارين كوباني، وهي مقاتلة في وحدات حماية المرأة الكردية التابعة لوحدات حماية الشعب.

وتم تداول مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يسجل الجريمة البشعة والمقاتلين يركلون ويقطعون الجثة أمام الكاميرات، بعدما قُتلت أثناء العمليات القتالية في شمال عفرين قرب الحدود التركية حيث سيطرت القوات المدعومة من تركيا على بعض الأراضي منذ شن عمليتها الشهر الماضي.

وحملت الإدارة التي يرأسها أكراد بشمال شرق سوريا، الحكومة التركية مسؤولية هذا العمل البشع، قائلة : ” نحيا روح مقاتلة المقاومة الحرة “.