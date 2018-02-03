حزام سحابي يتسبب في أمطار رعدية على عدة مناطق

عادل الحربي (صدى):

بسبب تحرك الحزام السحابي، توقع خبير الطقس حسن كراني أن تشهد عدة مناطق في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة، سحبًا رعدية ممطرة.

وأوضح كراني في النشرة الجوية أن غرب وجنوب غرب المملكة يتعرض للسحب الممطرة التي يسبقها انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وتوقع استمرار تحرك حزام سحابي من غرب وجنوب غرب المملكة في اتجاه المنطقتين الوسطى والشرقية وجنوب شبه الجزيرة العربية، حيث تكون عبارة عن تشكيلات من السُّحب المتوسطة والعالية، تتخللها خلايا رعدية ممطرة على المصايف، وجنوبًا حتى جازان، وشمالًا حتى منطقة مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجبلية، فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، تُسبق بانعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.