كردستان العراق يعلن تخلص ” حلبجة ” من خطر داعش

بغداد(صدى):

أكدت مديرية الأمن فى إقليم كردستان العراقي،أمس الجمعة، أنه لم يتبقى لأية مخاطر على منطقة حلبجة التي كانت تحت خطر تنظيم داعش الإرهابي.

وأصدرت المديرية بيانا قالت فيه : ” لم يتبق أية مخاطر على حلبجة “، مشيرة إلى أن قوات الأمن مستمرة بالبحث والمتابعة فى مدن منطقة كرميان، وأنه تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة للتنظيم المتشدد فى المنطقة.

كانت مديرية الأمن في وقت سابق أعلنت الاستيلاء على مخابئ تضم أسلحة ومتفجرات تابعة لمجموعة مسلحة مجهولة في حلبجة، مؤكدة مواصلة العمليات الأمنية فى المنطقة لتعقب المسلحين، لافتة إلى أن هناك شكوكا بأن تكون المجموعة المسلحة تابعة لتنظيم داعش.