برشلونة يجدد عقد اومتيتي ، خوفا من إغراءات الأندية الأخرى

نواف السالم(صدى):

أكدت صحيفة ” سبورت ” الكتالونية سعي نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد نجمه الفرنسي صامويل أومتيتي، تزامنا مع العروض المغرية التي وصلت للمدافع المتألق هذا الموسم مع الفريق الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة أن عملية تجديد عقد اومتيتي أصبحت أولوية لمسئولي نادي برشلونة في الفترة المقبلة، خوفا من إغراءات الأندية المهتمة بضم اللاعب.

وذكرت أن برشلونة ينوي زيادة مدة عقد اللاعب عامين أخرين ليمتد حتى عام 2023، وسيتم زيادة الشرط الجزائي من 60 مليون يورو إلى 200 مليون يورو.