طائرات الاحتلال تشن غارة على موقع تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة(صدى):

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية شنت، الجمعة، غارة على موقع تابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

إنه سُمع صوت انفجارات متتالية في محيط الموقع المستهدف، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجراء قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان له : ” جيش الدفاع الإسرائيلي يُحمل حركة حماس المسؤولية عن أي اعتداء من قطاع غزة ضد دولة إسرائي ل”.

وقبل الغارة الإسرائيلية بعدة ساعات، إعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ من قطاع غزة، وسقط في منطقة مفتوحة من النقب الغربي جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.